Burak Elmas: TFF'nin ibrası konusunda oy kullanmadık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'nin ibra toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İbra konusunda çekimser kalarak oy kullanmadık" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) bugün, Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi.

Toplantının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu. Elmas açıklamalarında, "Türk futbolu ya yukarıya gidecek ya da çok aşağılara gidecek. Galatasaray, her dönem sporun gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Galatasaray, burada oynaması gereken rolü oynayacak. Türk futbolunun ileri gitmesi için masada olacak Galatasaray.

İstediğimiz hızla gereken değişimler olmazsa, gereken her türlü tepkiyi göstereceğiz.





"OY KULLANMADIK"

İbra konusunda çekimser kalarak oy kullanmadık.

Bugün mutluyuz, yeter mi? Hayır. Bu adımlar Türk futbolu için atıldı ve bu adımların hız kesmeden devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kişiler bazında yapılan mücadelenin katkısı olmadığını gördük. Her türlü çözümün arkasında olmaya niyetliyiz.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı kabul etmesinin ana sebebi buydu, Süper Lig AŞ'nin kurulması. TFF de gereken iradeyi koyarsa, gelecek sezon başında bunu başlatabiliriz.

TFF'nin, denetleme görevini tüm takımlara eksiksiz yapması lazım. Harcama limitleri eksiksiz uygulanmalı. Finansal rekabet eşitliği çok önemli. Hem sahada hem de finansal rekabette uygun denetim ve adalet istiyoruz, bunu umarım sağlayacağız.





"SORUNLARIN YABANCI SINIRIYLA ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK BASİT"

Yabancı sınırı konusundaki tepkimiz iki konudaydı. Birinci tepkimiz Kulüpler Birliği'nin kararına rağmen bunun olmasıydı.

Türk futbolundaki problemlerin sadece yabancı sınırıyla çözüleceğini düşünmek son derece basit bir düşünce.” ifadelerini kullandı.