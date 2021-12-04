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- Burak Elmas: TFF'nin istifası mecburiyet
Burak Elmas: TFF'nin istifası mecburiyet
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 04.12.2021 - 13:00
- Güncelleme : 04.12.2021 - 13:15
Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Hakemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştiren Elmas, sert ifadeler kullandı.
Federasyon yetkililerinin istifasının mecburi hale geldiğini belirten Elmas, "TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.
"TÜRK FUTBOLUNDA ARTIK ÇIKMAZ SOKAĞIN SONUNA GELDİK"
TFF'yi eleştiren Elmas, "Türk futbolundaki en önemli problem, liyakatsiz insanların kulüplere rağmen karar aldığı sistemdir.
Galatasaray'ın, adaletin doğru uygulandığı yerlerde gösterdiği performans ortadadır. Türk futbolunda artık çıkmaz sokağın sonuna geldik." açıklamalarında bulundu.
Burak Elmas: TFF'nin istifası mecburiyet İZLE