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Burak Elmas: TFF'nin istifası mecburiyet

Burak Elmas: TFF'nin istifası mecburiyet

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.