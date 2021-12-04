Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, "Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Hakemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştiren Elmas, sert ifadeler kullandı.

Elmas, Fatih Terim'in maçta küfür etmesi sebebiyle aldığı 6 maç cezaya nazaran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin aldığı 2 maç cezaya gönderme yaparak, "Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas açıklamalarının devamında, "Göreve geldiğimizden bari basının önüne fazla çıkmamaya özen gösterdik. Sizlerin önüne çıkmak beni mutlu etmiyor. Sizlerin önüne mümkün olduğu kadar çıkmak istemiyorum ve konuşması gereken antrenörlerin konuşmasını istiyorum.

Bugünkü basın toplantısından farklı beklentiler olduğunu biliyorum. Bağırmak, çağırmak, yumruğunu masaya vurmak.... Ama bu açıklamaların etkisi kısa. Böyle bir beklentiniz varsa, bugün bunu göremeyeceksiniz.

Burak Elmas TFF'yi eleştirdi İZLE











"BİZİM AMACIMIZ POPÜLER OLMAK DEĞİL"

Bizim amacımız popüler olmak değil, Galatasaraylı olarak doğruları yapmak. Şu unutulmasın, her şeyden önce ben bir Galatasaraylıyım.

Bugün içinde bulunduğumuz durumda, Türk futbolu dibi görmüş durumda. Yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım.

Herkesin eşit şartlarda mücadele edebildiği ve bizlerin, kulüplerimizi daha iyi yöneterek birbirimizi yukarıya çektiğimiz bir sistem istiyoruz. Kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz.

Bunun, 'Galatasaray'ın rakibine hata yaparsanız cezası büyük olur, Galatasaray'a hata yaparsanız halleder geçeriz.' demek olduğunu biliyoruz. Mesaj verilmeye çalışıldığını biliyoruz.





"BAĞIRARAK KİMSEYE MUTLULUK DAĞITMAYACAĞIM"

Bağırarak çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım. Hak, bağırarak çağırarak savunulmuyor.

Galatasaray farklı bir kulüptür. Kendi hatalarımızın sonuçlarını dışarıda aramayız.





"KENDİ MENFAATLERİM İÇİN GALATASARAYLILIK DURUŞUNDAN VAZGEÇMEM"

Ortalığı yakıp yıkmak ve kendi menfaatlerim için nezaket ve Galatasaraylılık duruşundan vazgeçecek değilim.

Seçimden sonra hiçbir zaman kısa vadede şampiyonluk sözü vermedim. Ben, sürdürülebilir başarı ve bir başarı modeli sözü verdim.

5 senelik planımızın önündeki en büyük engel futbolu yönetenlerdir. Bu engelin, bizi daha fazla engellememesi için bütün girişimleri yapacağız. Bunu tek başımıza değil, bütün kulüplerin girişimleriyle yapmak istiyoruz.

Galatasaray, uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmek zorunda değil. Bunun önündeki engeller eninde sonunda kalkacak.

Futbolun piyasası çok daraldı. Popülaritesi ve izlenmesi düşüyor. Bunun sebebi sadece dönemsel şartlar değil, futbolun kötü yönetilmesi. Futbolun düzgün yönetilerek marka değerinin artması lazım." ifadelerini kullandı.

