Burak Elmas, Torrent'in tazminatını cebinden ödeyecek

Burak Elmas, teknik direktör Torrent'in 2.1 milyon euroluk tazminatını cebinden ödemeye karar verdi. Sarı-kırmızılıların bir numarası bunu gerçekleştirirse kulübü büyük bir yükten kurtaracak.

Galatasaray'da seçim öncesinde hareketlilik başladı. Adaylıkla ilgili kararını henüz vermeyen Başkan Burak Elmas'ın, güçlü bir liste oluşturmak için nabız yokladığı öğrenildi.

Taraftar ve Divan Kurulu'yla arasını yeniden düzeltmek isteyen Burak Elmas, yeni bir hamlede bulunacak.

Tazminatı cebinden ödeyecek

Domenec Torrent'i seçim öncesi göndermek isteyen ancak 2.1 milyon euroluk bir tazminat yükü çıkmasıyla isteğini rafa kaldıran başkan, bu parayı kendisi ödeyerek kulübü büyük bir masraftan kurtarmak istiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Torrent'in performansından memnun olmayan Elmas, başkan adayı olmasa da bu jesti yaparak kulüp tarihinde iyi hatırlanmayı hedefliyor.

Galatasaray, Burak Elmas başkanlığında oldukça kötü bir sezon geçirerek sezon ortasında küme düşme tehlikesi yaşamıştı.