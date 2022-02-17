Burak Elmas, Torrent'le görüşme yaptı

Galatasaray kötü gidişat devam ederken başkan Burak Elmas, Florya'ya giderek teknik direktör Domenec Torrent ile özel bir toplantı düzenledi.

Galatasaray 'da gözler artık teknik direktör değişiminde. Kredisini tüketen Domenec Torrent'e destek veren tek isim, Başkan Burak Elmas kaldı.

Yönetim içerisinden, Elmas'a Göztepe maçına yerli bir teknik adamla çıkılması konusunda büyük baskı devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün patronu, gelişmeler üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Torrent'le bir araya geldi.

Kritik zirvede kötü gidişin gerekçelerini soran Burak Elmas, İspanyol hocadan bir an önce takımı toparlamasını istedi. Torrent'in ise sadece tek bir galibiyete ihtiyaç duyduklarını, takımının iyi yolda olduğunu ilettiği öğrenildi.

"SORUMLULUK ALMANIZI BEKLİYORUM"

Fanatik'in haberine göre başkanın, Florya'da tecrübeli futbolcularla da görüşerek, "Sizden bu takımı yeniden ayağa kaldırmanızı, sorumluluk almanızı bekliyorum." dediği bildirildi.

BURAK ELMAS TORRENT'TE KARARLI

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Elmas, Göztepe maçına Torrent'le çıkmaya kararlı. Ancak kurmaylarına, gündemdeki yerli hocalar Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'la görüşmeleri için onay verdiği de gelen haberler arasında.

Dolayısıyla İzmir deplasmanı, Domenec Torrent'in kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Bu arada yöneticilerin, Korkmaz ve Buruk'la yaptıkları görüşmeden olumlu geri dönüş aldıkları, takımın durumu ne olursa olsun, görevi kabul edeceklerini bildirdikleri öğrenildi.

Özellikle Okan Buruk, görevi çok istediğini geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında da dile getirmişti.

BÜLENT KORKMAZ MI OKAN BURUK MU?

Şu sıralarda taraftarlar arasında da "Bülent Korkmaz mı, Okan Buruk mu" tartışmaları yapılıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın bir bölümü, Korkmaz'ın bir Galatasaray efsanesi olduğunu, teknik direktörlük için ikinci bir şansı hak ettiğini dile getiriyor.

Bir diğer grup ise Okan Buruk'un Akhisar'la Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig şampiyonluğu yaşadığını hatırlatıp, daha doğru tercih olacağı yönünde görüş belirtiyor. Burak Elmas'ın, Göztepe maçından olumsuz bir sonuç çıkması halinde, yöneticilerle bu iki isim üzerinden bir toplantı yapacağı belirtiliyor.