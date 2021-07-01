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- Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kesti
Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kesti
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, seçilmesinin ardından Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne gelerek adak kurbanı kesti.
- DHA
- 01.07.2021 - 14:54
- Güncelleme : 01.07.2021 - 15:36
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilmişti.
Seçimin kazanılmasının ardından Elmas, Siirt'teki Veysel Karani Türbesine geldi.
ADAK KURBANI KESTİ
Türbede dua eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha sonra adak kurbanı kesti.
Türbe ziyaretinin ardından Elmas, beraberindeki AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç ile birlikte esnafı ziyaret etti.
ESNAFI ZİYARET ETTİ
Türbe ziyaretinin ardından Burak Elmas, çevrede bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti.
Elmas, bölge vatandaşlarından yoğun ilgi gördü.