Euro
10.3479
0.2%
Dolar
8.6956
-0.04%
Altın
496.97
0.36%
Borsa
1.365
0.66%
Bitcoin
293.778
-2.07%
EXEN Coin
29.44
-0.60%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kesti

    Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kesti

    Galatasaray'da başkan Burak Elmas, seçilmesinin ardından Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne gelerek adak kurbanı kesti.
    • DHA
    • 01.07.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilmişti.

    Seçimin kazanılmasının ardından Elmas, Siirt'teki Veysel Karani Türbesine geldi.

    ADAK KURBANI KESTİ

    Türbede dua eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha sonra adak kurbanı kesti.

    Türbe ziyaretinin ardından Elmas, beraberindeki AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç ile birlikte esnafı ziyaret etti.

    Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi nde kurban kesti #1

    ESNAFI ZİYARET ETTİ

    Türbe ziyaretinin ardından Burak Elmas, çevrede bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

    Elmas, bölge vatandaşlarından yoğun ilgi gördü.

    Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi nde kurban kesti #2

    Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi nde kurban kesti #3

    Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi nde kurban kesti #4

    Burak Elmas, Veysel Karani Türbesi nde kurban kesti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir