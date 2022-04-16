Burak Elmas: Yeni başkana da aynısını yapmayın

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Burak Elmas, sarı-kırmızılı camiaya seslenerek veda etti. Elmas, "Yeni yönetimin görev sürelerini tamamlamalarına izin verelim" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Başkan Burak Elmas, Sarı Kırmızılı camiaya seslenerek veda etti.

İşte Burak Elmas'ın o sözleri:

"Atilla İlhan'ın da söylediği gibi 'Ayrılıklar da sevdaya dahil.' Bugün son kez karşınızdayım. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yaklaşık 9 ay önce, bu manevi salonda teşekkür konuşması yapmıştım. Bugün son konuşmamı yapıyorum."

Şunun teminatını veriyorum. Her ne olursa olsun en son gerçekleşen olağan genel kurulun, bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor yara açmasına, Galatasaray'ın önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu. Artık ileriye bakmak lazım.

Galatasaray'ın değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Divan Başkanımız bugün birkaç önemli slayt koydu. Şunu görüyoruz ki, ağızda değil gönülde hissederek Galatasaray'ın içinde bulunduğu tehlikeli durumu fark ederek mücadele etmek şart."





Başkan adaylarına mesaj

"Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kıymetli arkadaşları, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum, onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir durum değil."

"Görev sürelerini tamamlamalarına izin verin"

"Sizlerden çok önemli bir ricam var. 30 Nisan'da kim seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil, çoğunluğun desteğiyle Galatasaray'a hizmet etmelerine izin verin. Görev sürelerini tamamlamalarına izin verelim."





"Muhakkak ki bizim dönemimizi eleştirecekler"

"Bu özel bir divan kurulu toplantısı. Kıymetli adaylar, kendilerini ve ekiplerini tanıtacaklar. Muhakkak ki bizim dönemimizi eleştireceklerdir. Bu eleştirileri rahatça yapmaları için bizler konuşmam bitince Divan toplantısından ayrılacağız."