Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, GSTV üzerinden canlı yayınlandı.

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Burak Elmas, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, "Galatasaray’ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz.

Burak Elmas: Yeni bir futbol sistemi kuracağız İZLE



“OYUNCULAR KONTROLÜMÜZ ALTINDA GELİŞECEK”

Bu sistemin önemli parçası da Galatasaray’ın altyapısında yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Biliyorsunuz genç oyuncularımız bilabedel başka takımlara kiralanıyor.

Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki Galatasaray’ın kazanacağı birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

“GALATASARAY MARKASI ASLA KULLANILMAYACAK”

Burak Elmas, yaptıkları iş birliğinin daha önce Beylerbeyi Spor Kulübü ile olan anlaşmadan farklı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Galatasaray logosu ve markasını asla kullanılmayacak. Galatasaray’ın, 1481 Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir hisse sahipliği ve ilişiği yoktur. Burada Galatasaraylı iş adamlarının Galatasaray’a hizmet için yaptıkları yatırım vardır.

Galatasaray’ın tek bağı, kiraladığı futbolcunun ilk 11’de oynama garantisi alması ve geri transferinde de çok cüzi şartlarda dönmesi. Bunun dışında Galatasaraylıların orada yetişmekte olan gençlerimizi görebilmeleri için de o takımın maçlarının GSTV’den yayınlamayı düşünüyoruz.

Yurt dışından da görüştüğümüz birkaç takım var. Bu sistemin Galatasaray açısından bir riski yok. Yatırımcı arkadaşlarımız orayı yönetiyorlar."