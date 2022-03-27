Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray'da yönetimin ibra edilmemesi nedeniyle en geç 30 gün içerisinde seçim yapılacak.

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edildi.

İDARİ OLARAK İBRA EDİLMEDİ

İdari açıdan ise ibra edilmedi.

30 GÜN İÇİNDE KONGRE

Bu şekilde Galatasaray 30 gün içinde olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak.

Yıllık olagan genel kurul toplantısı 26 Mart Cumartesi günü sabah 10.00'da başladı. Burak Elmas ve üyelerin konuşmaları gece 00.00 sularına kadar sürdü. Oylamaya gece yarısından sonra geçildi. Oy verme işlemi sabah 05.30'da tamamlandı ve oy sayılı başladı.

TÜZÜK NE DİYOR

Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak." şeklinde hüküm içeriyor.

BURAK ELMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Mali oylama sonuçları:

Oy: 1385

İbra: 718

İbrasızlık: 638

Çekimser: 29

İdari oylama sonuçları:

Oy: 1383

İbra: 566

İbrasızlık: 801

Çekimser: 16