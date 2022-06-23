Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan, Fatih Terim paylaşımı

Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas, bir özel okulun mezuniyet törenine iki öğrencinin Fatih Terim maskesiyle katılmasına tepki gösterdi.

Galatasaray 'da genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen ve başkanlığı bırakan Burak Elmas'ın görev döneminde en çok tartışılan kararı teknik direktör Fatih Terim'le yolları ayırmak olmuştu.

Elmas bu kararı sonrasında camia karşısında eleştirilerin hedefi olurken, her geçen gün de konuyla ilgili kamuoyunda yaptığı açıklamalar sertleşmişti.

Fatih Terim maskesiyle katıldılar

Bugün de bir özel okulun mezuniyet törenine iki öğrenci Fatih Terim maskesiyle katıldı. Bu durum özellikle sosyal medyada çok paylaşılırken, eski sarı-kırmızılıların Başkanı Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan flaş bir hareket geldi.

"Öğrenci profili buysa çocuklarınızı o okula göndermeyin"

Elmas, sosyal medyadan Fatih Terim maskeli öğrenciler hakkında, "Öğrenci profili buysa çocuklarınızı o okula göndermeyin. Size bu ortamı hazırlayan Atatürk yerine bu adamı örnek aldıysanız, ne not alırsanız alın, bu memlekete faydanız olmaz" dedi. Saniye Elmas'ın açıklamaları polemik yarattı.