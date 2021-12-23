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    Burak Elmas'ın B planı yok

    Galatasaray'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle "Fatih Terim'le yollar ayrılır mı?" sorusu soruluyordu. Burak Elmas'ın böyle bir inisiyatifi olmadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 14:44
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    Burak Elmas'ın B planı yok

    Süper Lig 'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray , devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle son kez tribünde oturacak.

    B PLANI YOK

    Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

    Başkan Burak Elmas, Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun devre arası planlamasını Fatih Terim'le birlikte yapacak. Tecrübeli hoca, kötü gidişata ocak ayında çözüm bulmaya çalışacak.

    Burak Elmas ın B planı yok #1

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