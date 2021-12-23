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Burak Elmas'ın B planı yok

Burak Elmas'ın B planı yok

Galatasaray'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle "Fatih Terim'le yollar ayrılır mı?" sorusu soruluyordu. Burak Elmas'ın böyle bir inisiyatifi olmadığı öğrenildi.