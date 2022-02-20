Burak Elmas'ın maaş hedefi 30 milyon euro

Başkan seçildiğinde 61 milyon euro bütçesi olan bir takım devralan ve ilk sezonunda bu rakamı 48 milyon euroya indiren Burak Elmas, 2022-23 sezonundaki hedefini 30 milyon euro olarak belirledi.

Teknik direktör Domenec Torrent, sportif danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile’yi transfer ederek Futbol şubesinin yönetiminde yeni bir dönem başlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, mali disiplinden taviz vermemeye kararlı.

19 Haziran 2021’de başkan seçildiğinde yıllık maaş bütçesi 61.5 milyon euro olan bir futbol takımı devralan Burak Elmas, öncelikle bu rakamı 13.3 milyon euro azaltıp 48.2 milyon euroya indirdi.

HEDEF 30 MİLYON EURO

2022-23 sezonunda bütçeyi 30 milyon euroya indirmeyi hedefleyen Elmas, bu düşüncesini transfer politkasına yön verecek olan Campos ve Sensibile’ye de bildirdi.

TAVAN MAAŞ 2 MİLYON EURO

Başkan Elmas’ın belirlediği politika çerçevesinde, Süper Lig’de 2022-23 sezonunda transfer edilecek futbolcular için yıllık tavan ücret 2 milyon euro olarak belirlendi. Sarı kırmızılılarda yıllık 6 milyon 350 bin euro alan iki futbolcu, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel’in sözleşmeleri sezon sonu biteceği için, 30 milyon euro hedefine kolayca ulaşılması bekleniyor.

MUSLERA’DAN İNDİRİM İSTENECEK

Galatasaray’da ayrıca yıllık 2.5 milyon euro garanti para alan takım kaptanı Fernando Muslera ile de görüşülerek, ücretini 2 milyon euroya indirmesini talep etmesi bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; sportif danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile de yeni sezona yönelik oyuncu arayışlarını bu rakamlar doğrultusunda sürdürecek, daha yüksek maliyetli isimler alınmayacak.