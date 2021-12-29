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    Burak Elmas'ın odasında böcek bulundu

    Burak Elmas'ın odasında böcek bulundu

    Galatasaray Spor Kulübü 15 gündür bu skandalla çalkalanıyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas’ın odasında gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 12:59
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    Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden ‘köstebek’ iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.

    Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve ‘köstebek’ imasında bulunmuştu.

    Terim’den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz.” diye serzenişte bulunmuştu.

    Burak Elmas ın odasında böcek bulundu #1

    ODASINDA BÖCEK BULUNDU

    Hürriyet'in haberine göre; Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı. Odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın, hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.

    Böceklerin, kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesi...

    Burak Elmas ın odasında böcek bulundu #2

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