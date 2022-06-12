Burak Elmas'ın pusulası zarftan göründü

Dursun Özbek'in yeniden başkan seçildiği Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Burak Elmas'ın oyu zarfın köşesinde yırtıktan göründü. Elmas, iki pusulayı da koyduğunu söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanı yaşandı ve başkan Dursun Özbek oldu. Sabah saatlerinden itibaren Galatasaray Lisesi'ne gelen üyeler, saat 11:00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Seçimli genel kurul, başkanlığının son gününü geçiren Burak Elmas'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Tevfik Fikret Salonu'nda üyelere seslenen Burak Elmas; "Olağanüstü seçimli genel kurulumuza hoş geldiniz. Bizler bugün son genel kurulumuzu yapacağız. İlk olarak eşim, çocuklarıma ve ekip arkadaşlarıma sonuna kadar yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde sadece Galatasaray'ı düşünerek son ana kadar bizlerle olan ve gönlünü Galatasaray için ortaya koyan Galatasaraylılara teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Seçimlere katılan iki kıymetli başkan adayımıza ve ekiplerine başarılar diliyorum. Umarım bu önemli yolculukta başarılı olurlar ve bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Ellerini taşın altına koydukları için ikisine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak kürsüden indi.

Pusulası zarftaki yırtıktan görüldü

Galatasaray başkanlığında son gününü geçiren ve 5 numaralı sandıkta oyunu kullanan Burak Elmas'ın oyunun rengi, pusula zarfının köşesindeki yırtıktan görüldü.

Çekilen fotoğraflardan görüldüğü üzere Elmas'ın zarfında sarı oy pusulası yer aldı. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu sarı, Dursun Özbek ise kırmızı oy pusulasıyla seçime girmişti.

"Benim oyum sarı-kırmızı"

Bu görüntünün üzerine Burak Elmas'ın oyunu geçen yılki seçimde 40 oyla geride bıraktığı Eşref Hamamcıoğlu'na verdiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Küçük'e; "Benim oyum sarı-kırmızı" şeklinde bir açıklama yaptı. Edindiğimiz bilgiye göre Burak Elmas zarfına hem sarı hem de kırmızı oy pusulasını attı.

Oyu geçersiz sayılacak

Başkanlık seçiminde zarfa hem sarı hem de kırmızı oy pusulasını koyduğunu söyleyen Burak Elmas'ın oyu, geçersiz sayıldı.

Seçimli genel kurulun açılış konuşmasını yapan ve ardından oyunu kullanan Burak Elmas, lisede üyelerle bir süre vakit geçirdikten sonra saat 12:30 sularında ailesiyle birlikte liseden ayrıldı. Oy kullanmaya gelen üyelerin Elmas ile fotoğraf çektirmek istemesi de gözlerden kaçmadı.