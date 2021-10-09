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    Burak Elmas'tan devre arası transferlerine 15 milyon euro

    Burak Elmas'tan devre arası transferlerine 15 milyon euro

    Yaz transfer döneminde genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, devre arası için de çalışmalarına şimdiden başladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 11:23
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    Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrilmiş durumda.

    Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim birkez daha elini cebine atmaya hazırlanıyor.

    Fatih Terim ve Burak Elmas arasında yapılan zirvede ara transfer masaya yatırıldı. Terim'in 2-3 takviye isteğine yönetim olumlu yaklaştı.

    Burak Elmas tan devre arası transferlerine 15 milyon euro #1

    STAT GELİRİ HESABA KATILDI

    Başkan Elmas'ın stat sponsorluğundan gelecek geliri de düşünerek ara transfere 15 milyon euro ayıracağı öğrenildi. Cimbom'un devre arası ilk hedefi ise Gedson Fernandes olacak.

    BENFICA'YA 10 MİLYON EURO

    Yönetimin Portekizli yıldız için 10 milyon euroyu gözden çıkaracağı belirtiliyor. Fatih Terim'in ayrıca sağ beke, kaleye ve kanat bölgesine yerli futbolcu istediği de ifade ediliyor.

    Burak Elmas tan devre arası transferlerine 15 milyon euro #2

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