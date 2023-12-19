Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı: Bana çömez gözüyle bakmıştır Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılış sürecine dair önemli ifadeler kullandı.

ensonhaber.com

Sarı-kırmızılıların küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı sezonda takımın başkanı olan Burak Elmas suskunluğunu bozdu.

Eski başkan Burak Elmas, Balçiçek adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Elmas, Fatih Terim'in ayrılış sürecine dair görüşlerini aktardı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Soru: "Fatih Terim'i göndermeseydiniz başkan olarak kalır mıydınız?"

Bunun cevabını bana çok kişi 'evet' olarak verdi ama bence kalamazdım. Kişisel hiçbir sorunum yoktu Fatih Terim ile. Yaptığı her şeyi tasvip etmeyebilirim ama teknik direktör olarak çok beğenirim. Karakter ve hocalık olarak böyle bir paketi var Fatih Terim'in.

"Beklesen tribünler yollayacaktı" dediler

Göreve geldikten sonra benim bir kurumsallaşma hayalim vardı. En başarılı futbol şubesi Galatasaray'da olsun, isimler değişse de sistem devam etsin. Avrupa'da böyle başarılı oluyorlar çünkü. Ben bunu hızlı bir şekilde yapmak istedim.



Fatih Terim'i gönderme kararını bir günde almadım. Bir arkadaşımla konuştum ve böyle bir karar almak üzere olduğumu söyledim. O da bana 'Başkanlığın için ve siyasi olarak çok yanlış bir karar' dedi. Ben de dedim ki; 'Hiçbir zaman Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi kendi başkanlığım ile kıyas etmedim. Hep doğruyu yapmaya çalıştım. Bu benim başkanlığıma mal olsa da...' Sonra bana '2 hafta beklesen tribünler gönderecekti' dediler. Ben buna neden izin vereyim?

"Terim'i Galatasaray için gönderdim"

Fatih Terim, Fenerbahçe maçında 6 maç ceza almıştı. O 6 maç ve sonra geri döndüğü 2 maçta toplam 8 maçta biz 1 galibiyet almıştık. Genç bir takımdı ve takımın geri gitmeye başladığını fark ettim. Devre arasında biz 15-20 milyon euro'luk bir transfer dönemi daha yaşayacaktık ve hem ligde hem de kupada şampiyonluk şansımız bitmişti. Oradan sonra uzun vadeli çalışmadığım bir teknik direktörle 15-20 milyon euroluk bir harcama yapmaktansa yeni bir teknik direktörle uzun vadeli bir yatırım yapmayı tercih ettim.

"Hata yapıyorsun" diyenler oldu

Bütün yönetim kurulunu topladım, 2 kişi çekincesini belirtti Fatih Terim kararı için. Onlar da 'Doğru karar ama siyasi olarak yanlış olur' dedi. Ben de 'Arkadaşlar biz popülist karar vermek için buraya gelmedik. Galatasaray için bu kararı almak zorundayız. Bizim iktidarda kalmamız önemli değil.' dedim.

"Bana çömez gözüyle bakmıştır"

Fatih Terim ile ben konuştum. Çok zor bir konuşma oldu. Ondan daha genç olduğum için yüzde yüz bana 'çömez' gözüyle bakmıştır.



Doğru karar olduğunu biliyordum Galatasaray için. 'Hocam, saha kenarında bir değişiklik yapacağız ama sizin projede kalmanızı isterim' dedim. 'Hayırlısı olsun. Ben yönetici olarak çalışamam' dedi.

"Terim'in çevresi organize etti"

Bize hakaret eden, bize karşı Galatasaray'a yakışmayan söylemlerde bulunan insanlar daha sonra Galatasaray iktidarının yanında görüldüler. Galatasaray'da artık bu normal hale geldi. Bir tanesi bana sosyal medyadan bilmem ne çocuğu yazmış, annem de ona yanıt vermiş 'Oğlum ben kendimden eminim, sen kendi annene bak' diye. Bazen kontrol edemiyorum bunları.



Sosyal medyada yediğim bir linç var. Bunu Fatih Terim'in organize ettiğini düşünmüyorum ama etrafındaki insanların bunu organize ettiğini düşünüyorum. Fatih Hoca'nın çok zor bir işi var. Hoca buna tenezzül etmez ama etrafında yapanlar olmuştur.

"Asla Galatasaray siyasetinde olmayacağım"

En başarısız başkan söylemi... İnsanı üzen bir şey bu. Yaptıklarınızın karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Bir daha Galatasaray siyasetinin içinde olmayı asla düşünmüyorum.



Çocuklarıma, karıma özellikle kızıma inanılmaz hakaretler edildi. Bunu kendimden önce aileme yapmam. Böyle bir güç elde etme derdim yok. Buyurun beyler, yiyin birbirinizi.

"Icardi büyük bir şans"