Burak Elmas'tan Fenerbahçe sözleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarının "Fenerbahçe ile dost musunuz" sorusuna yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların bir numarası, "Hiçbirimiz düşman değiliz" dedi.

Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas, stat sponsorunun duyurulduğu basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ"

"Fenerbahçe ile dost musunuz?" sorusu yöneltilen Elmas, "Kişisel tatminler için camialar birbirleriyle kavga etmemeli, ortamı germeye katkıda bulunmaması lazım. Biz düşman değiliz. Anlaşamadığımız konular tabii ki var. Kavga etmek yerine kulüpler lehine çalışma irademiz var.

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"HİÇBİR TAKIMI AYIRMIYORUZ"

Hiçbir kulübü diğerinden ayırmıyoruz. Beşiktaş ile birlikte Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu, diğer kulüp başkanlarıyla yayın için görüşüyoruz. Türk futbolu adına en çok konuştuğumuz, ortak paydada buluştuğumuz dönem diyebilirim." ifadelerini kullandı.