Burak Elmas'tan Florya'ya destek telefonu

İbrasızlık kararıyla seçime gitmeye zorlanan Burak Elmas, Domenec Torrent ve futbolculara destek telefonu açtı. Elmas, "Panik yapmayın ben burada olduğum sürece işleyiş devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında girdiği seçimli kongreyi az farkla kazanan Burak Elmas, şu sıralarda başkanlık koltuğundaki son günlerini yaşıyor.

Henüz 1 yılını bile doldurmadan girdiği kongrede idari yönden ibrasızlık kararıyla karşılaşan Elmas, 30 Nisan'da yapılacak erken seçime kadar futbol takımının olumsuz bir etki yaşamaması için kolları sıvadı. Henüz Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmeyen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, telefonda görüntülü olarak hem Domenec Torrent ve ekibi hem de takım kaptanlarıyla görüştü.





"ASLOLAN GALATASARAY'DIR"

İspanyol hocaya, "Kimse panik yapmasın, yanınızdayım. Ben burada olduğum sürece tüm işleyiş sorunsuz bir şekilde devam edecek" diyen Elmas, kaptanları da, "Sizden istediğim sadece sahaya konsantre olun ve birbirinize destek verin. Bizim için aslolan Galatasaraydır. İyi sonuçlar almanız ve hep birlikte takımı yukarıya taşımanız gerekiyor." sözleriyle motive etmeye çalıştı.

MAHKEME İDDİASI YALANLANDI

Bu arada Burak Elmas'ın, ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyarak süreci uzatacağı veya seçime girmek üzere tedbir kararı aldırmak istediği yönündeki iddialar yalanlandı. Elmas'ın kurmayları, "Başkanımız kongre öncesinde genel kurulun iradesine saygı duyacağını söylemişti. Tüzük neyi gerektiriyorsa o yapılacak." açıklamasında bulundu.



