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    Burak Elmas'tan Gedson Fernandes'e ilişkin: İhtiyacımız değildi

    Burak Elmas'tan Gedson Fernandes'e ilişkin: İhtiyacımız değildi

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün önemli isimleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda 'Gedson Fernandes ihtiyacımız olan, önceliğimiz olan bir transfer değildi' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 14:09
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    Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçtiğimiz yıldan bu yana kıran kırana bir transfer mücadelesi yaşandı.

    Özellikle Galatasaray'ın orta sahada görmek istediği Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın son anda devreye girmesiyle Seyrantepe yolunu tutamadı.

    Gedson’un gelecek sezon için Beşiktaş’la anlaşması ve bu yılı Rizespor’da kiralık geçirmesi nedeniyle Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yönetim, sarı-kırmızılı camia tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti.

    Bu gelişmelerin ardından Gedson Fernandes, Rizespor formasıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

    12 KEZ FAUL YAPILDI

    Sarı-kırmızılı takımın ağlarına şık bir gol bırakan Gedson Fernandes, karşılaşmada en çok faul yapılan isim oldu.

    Portekizli orta sahaya karşılaşmada 12 faul yapıldı.

    Opta'nın verilerine göre, Gedson Fernandes, bu alanda istatistik tutulmaya başlandığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.

    Burak Elmas tan Gedson Fernandes e ilişkin: İhtiyacımız değildi #1

    "İHTİYACIMIZ OLAN BİR OYUNCU DEĞİL"

    Öte yandan Portekizli futbolcunun, önceki günkü maçta Galatasaray’a karşı sergilediği performans “Burak Elmas pişman oldu mu?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

    Ancak Elmas’ın, sarı-kırmızılı kulübün önemli isimleriyle gerçekleştirdiği bir kapalı toplantıda, Gedson Fernandes konusunda “İhtiyacımız olan, önceliğimiz olan bir oyuncu değil.” ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Burak Elmas tan Gedson Fernandes e ilişkin: İhtiyacımız değildi #2


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