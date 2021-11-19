Burak Elmas'tan karar: Fenerbahçe yöneticilerine yemek verilmeyecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisinde rakip takım yöneticilerine diğer maçlarda olduğu gibi yemek vermeyecek. Ancak sarı-lacivertli yönetime özel bir loca tahsis edilecek.

Süper Lig'in 13. haftasında tüm Türkiye'nin ekranlara kilitleneceği bir derbi maçı oynanacak. Ligde zirveyi yakalamak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Galatasaray Stadyumu'nda karşılaşacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak zorlu karşılaşma, oldukça önem arz ediyor.

Ligde lider Trabzonspor ile aralarındaki puan farkının açılmasını istemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe, dev derbiye kazanmak için çıkacak.





DERBİYE ÖZEL MUAMELE OLMAYACAK

Dünyanın önemli derbilerinden olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekibin yönetiminden dikkat çeken bir karar geldi.

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltse de derbi için özel uygulamaya gitmeyecek ve daha önceki lig maçlarında olduğu gibi Aslantepe'de misafir takıma yemek verilemeyecek.

Ancak sarı-lacivertli yönetime, protokol tribünü dışında maçı takip etmeleri adına bir loca tahsis edilerek jest yapılacak.