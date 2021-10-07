Euro
10.3583
0.81%
Dolar
8.9514
0.86%
Altın
505.74
1.01%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
482.289
0.94%
EXEN Coin
20.58
-0.81%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Burak Elmas'tan kulüp personeline zam

    Burak Elmas'tan kulüp personeline zam

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp personeline mail atarak ekim ayı maaşlarında artışa gidileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dursun Özbek dönemi maaşlarını gününde alamayan, Mustafa Cengiz yönetimi döneminde ise maaşlarını gününde alsalar da istediği zammı alamayan Galatasaray Kulübü çalışanlarına, müjdeyi Başkan Burak Elmas verdi.

    PERSONELE ZAM YAPILDI

    Elmas, kısa süre önce kulüp çalışanlarına, kendi mail adresinden ekim ayı maaşlarının zamlı yatacağını duyurdu.

    Kulüp çalışanları, uzun süredir maaşlarda düzenleme bekliyordu. Bu artış dışında ocak ayında yine yıllık düzenli zammın da yapılacağı öğrenildi.

    Burak Elmas tan kulüp personeline zam #1

    ATLETİK PERFORMANS EKİBİNE YÜZDE 100 ZAM

    Bu arada başında Scott Piri'nin bulunduğu atletik performans ekibine ve Fatih Terim'in ekibinde bulunan bazı isimlere ise yüzde 100 zam yapıldığı belirtiliyor.

    AMATÖR ŞUBELERE DE ZAM

    Ayrıca basketbol ve voleybol şubesinde uzun süredir görev alan teknik ekiplere de Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından maaşlarda düzenlemeler yapıldığı gelen haberler arasında.

    FUTBOLCULAR DA PAYINI ALDI

    Mustafa Cengiz yönetimi döneminde alacaklarını düzenli alamayan futbol takımına da eylül ayında 5 milyon euroya yakın ödeme yapıldığı ve oyuncuların alacağı bulunmadığı da öğrenildi.

    Burak Elmas tan kulüp personeline zam #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir