Burak Elmas'tan kulüp personeline zam

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp personeline mail atarak ekim ayı maaşlarında artışa gidileceğini duyurdu.

Dursun Özbek dönemi maaşlarını gününde alamayan, Mustafa Cengiz yönetimi döneminde ise maaşlarını gününde alsalar da istediği zammı alamayan Galatasaray Kulübü çalışanlarına, müjdeyi Başkan Burak Elmas verdi.

PERSONELE ZAM YAPILDI

Elmas, kısa süre önce kulüp çalışanlarına, kendi mail adresinden ekim ayı maaşlarının zamlı yatacağını duyurdu.

Kulüp çalışanları, uzun süredir maaşlarda düzenleme bekliyordu. Bu artış dışında ocak ayında yine yıllık düzenli zammın da yapılacağı öğrenildi.

ATLETİK PERFORMANS EKİBİNE YÜZDE 100 ZAM

Bu arada başında Scott Piri'nin bulunduğu atletik performans ekibine ve Fatih Terim'in ekibinde bulunan bazı isimlere ise yüzde 100 zam yapıldığı belirtiliyor.

AMATÖR ŞUBELERE DE ZAM

Ayrıca basketbol ve voleybol şubesinde uzun süredir görev alan teknik ekiplere de Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından maaşlarda düzenlemeler yapıldığı gelen haberler arasında.

FUTBOLCULAR DA PAYINI ALDI

Mustafa Cengiz yönetimi döneminde alacaklarını düzenli alamayan futbol takımına da eylül ayında 5 milyon euroya yakın ödeme yapıldığı ve oyuncuların alacağı bulunmadığı da öğrenildi.