Burak Elmas'tan maç sonu paylaşım

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu. Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" dedi.

Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda Rizespor 'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"REKABETİ SAHAYA İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Burak Elmas paylaşımında "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan sorunlar nedeniyle sorunlar yaşayan Rizespor'da başkan Tahir Kıran'ın sözleri de gündem olmuştu.

"SAHAYA GÖMECEĞİZ" DEMİŞTİ

Maçtan önce "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." diyerek taraftarların tepkisin çeken Tahir Kıran'a sarı-kırmızılılar sahada ders verdi.