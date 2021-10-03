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    Burak Elmas'tan maç sonu paylaşım

    Burak Elmas'tan maç sonu paylaşım

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu. Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 23:08
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    Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda  Rizespor 'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "REKABETİ SAHAYA İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"

    Burak Elmas paylaşımında "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas tan maç sonu paylaşım #1

    Burak Elmas tan maç sonu paylaşım #2

    Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan sorunlar nedeniyle sorunlar yaşayan Rizespor'da başkan Tahir Kıran'ın sözleri de gündem olmuştu.

    "SAHAYA GÖMECEĞİZ" DEMİŞTİ

    Maçtan önce "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." diyerek taraftarların tepkisin çeken Tahir Kıran'a sarı-kırmızılılar sahada ders verdi.

    Burak Elmas tan maç sonu paylaşım #3

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