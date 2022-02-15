Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto

Domenec Torrent'in gelmesine karar verilen toplantıda Burak Elmas'ın, Okan Buruk'u veto ettiği öğrenildi. Sebebi ise 21 yıl önce Okan Buruk'un sezon bitmeden Inter ile anlaşması...

Fatih Terim’in yerine getirilen Domenec Torrent’in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi, Galatasaray’da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.

Buruk, konuyla ilgili sorulara, “Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray’dan bir teklif gelirse buna ‘hayır’ deme lüksüm yok.“ cevabını verirken, sarı-kırmızılılardan teklif gidecek gibi de görünmüyor.

BURAK ELMAS, OKAN BURUK'U İSTEMİYOR

Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Buruk’a yaklaşımı. Elmas’ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...

Galatasaray yönetim kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Burak Elmas’ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ‘şu aşamada yerli teknik adam’ getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

Bu görüşü savunanlar, yerli teknik direktör olarak her ikisi de Galatasaray’ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk’u önerdi. Ancak başkan Elmas, Buruk’a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

"OKAN BURUK YÜZÜNDEN 5. ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDIK"

Hürriyet'in haberine göre; Burak Elmas, Okan Buruk’a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: "2001’de Okan’ın Inter’e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter’le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk’la çalışmam.”

Elmas’nın bu net tavrı sonrası Torrent’le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibarıyla bekleneni veremeyen Torrent’in ayrılması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.