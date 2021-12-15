Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında TFF'ye seslenerek, "Makamlar şereflidir, fakat asıl olan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz" dedi.

Galatasaray'da hakem hataları, divan kutulu toplantısının seyrini de değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef alarak sert açıklamalarda bulundu.

Elmas açıklamalarında, "Sevgili Galatasaraylılar, içinde olduğumuz süreçte sizlerin desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.

Biz bu çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz için bir menfaat talep etmedik. Biz herkesin menfaatleri için hareket ettik. Şartlar eşit olduğunda Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün şartlar eşit değil.

Burak Elmas'tan TFF'ye: Yapamıyorsanız gideceksiniz İZLE



"İLK DEFA 5 MAÇ ÜST ÜSTE BİR CAMİAYA OPERASYON YAPILDIĞINA ŞAHİT OLDUM"

Bu kirli koltuk kavgasına Galatasaray'ın verecek cevabı var. Kitaplarından utancı çıkaranların artık utanma zamanı gelmişti.

İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum.

Galatasaray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. Galatasaray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Galatasaray şanlı bir tarih yazar, bu odaklar ise her zaman olduğu gibi tozlu raflarda unutulur gider.



"GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ TFF'YE ŞANS VERDİK"

Galatasaray'ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmayı çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içindedir. Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da artırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Geldiğimiz günden itibaren onlara bir şans verdik. TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, Galatasaray'ın bu bataklığı kurutma ve şeffaflık talebine de karşı durmaktadırlar.



"YAPAMIYORSANIZ GİDECEKSİNİZ"

Yarından tezi yok TFF'de bu işlerdeki herkesin silkelenip kendilerine gelmeleri ya da acil olarak o koltukları terk etmeleri gerekir. Aslolan makamdan şeref almak değil, makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gi-de-cek-si-niz.

Galatasaray Spor Kulübü, sizin oynamak istediğiniz bu oyunlara büyük gelir. Galatasaray ile mücadelenizde adaletsiz uygulamalarla ortamı kirletebilirsiniz. Hile ile Galatasaray'ı baskı altına almak, haddiniz değil. Sistematik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediniz, bunu görüyoruz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur.

Fikri, vicdanı hür, Galatasaraylılar olarak bu mücadeleyi bugüne kadar verdik. Yolumuzda tek başımıza da kalsak vereceğiz. Bizlerle aynı samimiyeti ve ortak spor kültürünü benimseyen tüm spor kulüplerini de ayrılmaz birer ortak ve paydaş olarak görüyoruz.

Bizim bir tek Cumhuriyetimiz var. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale'de şehit vermiş bir camiayı devletle karı karşıya getirmeye çalışanlar, hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Galatasaray her daim devletine bağlı olmuştur.

TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele futbolun değerini yükseltme mücadelesidir.

"BU KURULLAR DEVAM EDERSE YAYIN İHALESİNDEN ÇIKARIZ"

Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız.

Kerem-Marcao olayını aile içinde halletmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar gittiler. Galatasaray'ı düşünerek bu kavgalara girmedik."

dedi.