Burak İnce, Altınordu'ya omuzlarda veda etti

Altınordu'dan Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e transfer olan Burak İnce, İzmir temsilcisiyle çıktığı son maçta Kocaelispor ağlarını sarstı, 3 puanı getirdi ve takımına omuzlarda veda etti.

12 yaşındayken Altınordu'ya katılan Burak İnce, Kırmızı Lacivertlilere veda etti.

Ocak ayında Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'in yolunu tutacak olan, İzmir ekibindeki son maçına Kocaelispor karşısında çıkan ve attığı golle galibiyeti getiren genç yıldızı takım arkadaşları maç sonunda omuzlara aldı.

“HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER BURAK”

Altınordu'dan yapılan veda paylaşımında, ''Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!'' ifadeleri kullandı.