Burak Kapacak, Pereira'nın ayrılık haberini beğendi

Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladığı paylaşımı beğendi.

Sezon başında büyük beklentilerle Bursaspor 'dan Fenerbahçe 'ye transfer olan Burak Kapacak'tan sosyal medyada flaş bir hamle geldi.

AYRILIK HABERİNİ BEĞENDİ

Vitor Pereira yönetiminde sezon başından beri hiçbir resmi maçta süre alamayan genç futbolcunun sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladığı paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.