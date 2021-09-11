Burak Kapacak: Rakipler Fenerbahçe'den korkuyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa Ligi'ndeki rakiplerin Fenerbahçe'den korktuklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan “Günün Röportajı” programına konuk oldu ve soruları yanıtladı. “Futbol benim hayatım” diyen genç oyuncu, burada mutlu ve huzurlu olduğunu belirtti.

Öncelikle Fenerbahçe’deki ilk günlerini anlatan Burak Kapacak, “Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Açıkçası sezona böyle başlamamızı ben bekliyordum. Oyuncu kalitesi olarak üst düzey bir takımız. Devamı da gelecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah namağlup hep birlikte yolumuza devam ederiz.” dedi.

"HOCAMIZ HEP GÜLER YÜZLÜ"

Teknik Direktör Vitor Pereira’yla diyaloğuyla ilgili genç oyuncu, “Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. (Teknik direktörle bu diyaloğu kurmak) Çok önemli, bence en önemli şey. Hocayla aranızdaki bağ çok önemli. Genel anlamda da böyle diyalog var.” ifadelerini kullandı.

“RAKİPLER BİZDEN KORKUYOR”

Burak Kapacak, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerle ilgili de şu değerlendirmede bulundu: “Kimle oynarsak oynayalım, biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da sonuç olarak Fenerbahçe ile oynayacaklarını biliyorlar. Onlar da buraya gelecek, biz de oraya gideceğiz. Hiç problem yok. Onlar da bizden korkuyorlardır, biz zaten korkmuyoruz da. O anlamda söyledim. Problem olacağını sanmıyorum, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Zor rakipler ama biz de onlara göre zor rakibiz. Bir problem yok. Ben birinci olacağımıza inanıyorum. Zor ama imkansız değil bence, yapabiliriz. Onlar için de biz zoruz."