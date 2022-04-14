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    Burak Kapacak'ın yüzü gülmedi

    Burak Kapacak'ın yüzü gülmedi

    Fenerbahçe'nin sezon başında 13.5 milyon liraya transfer ettiği Burak Kapacak ne Vitor Pereira döneminde ne de İsmail Kartal döneminde formayı alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 09:18
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    Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa'nın Bourdeaux takımının elinden kaparak Bursaspor 'dan 13.5 milyon TL karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte formayı bir türlü kapamadı.

    Fenerbahçe 'de Vitor Pereira yönetiminde hiç şans bulamayan ve Portekizli teknik adamın gidişi sonrası göreve gelen İsmail Kartal ile da yüzü gülmeyen genç kanat oyuncusu ligde geride kalan 32 haftada 4 maçta sadece 13 dakika süre alabildi.

    Burak Kapacak ın yüzü gülmedi #1

    Dakika başına maliyeti 1.5 milyon lira

    Bonservis ücretiyle birlikte 1 yıllık maaşının toplamı 20 milyon TL'yi bulmasına rağmen şu ana kadar ligde sadece 13 dakika forma giyen Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye maliyeti ise dakika başına 1.5 milyon TL'yi buldu.

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Burak, maliyetine karşılık ise beklenen katkıyı bir türlü koyamadı ve sarı-lacivertli kulüpte resmen kayıplara karıştı.

    Burak Kapacak ın yüzü gülmedi #2


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