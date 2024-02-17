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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta deplasmanda Rizespor'u 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ev sahibi takım 27. dakikada Minchev'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıda 48'de Serdar Dursun, 65'te Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yendi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Rizespor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'deki zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar"

Maçtaki kötü zemine değinen Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi, taraftar susmadı Takımımız ciddi mücadele verdi. Saha şartlarını gördük. Stadyum zeminleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'deki zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Sadece bu konuşuluyor son günlerde. Rizespor'un zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk. Yağmur bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Biz bunu hiçbir zaman diğer takımlar gibi bir pazarlık unsuru yapmadık, gündeme taşımadık, delikanlı gibi çıktık mücadele verdik, 3 puanı aldık. Bundan sonra 12-13 hafta kaldı. Her hafta bir final olacak. TFF'nin özellikle stadyumlarla ilgili kararları yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü zemin olmaz. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak oynayacak. Bu, bu kadar basit. Bu akşam hep beraber izledik.