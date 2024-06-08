Burak Kızılhan: Rakiplerimiz desteklenirken biz her zaman aşağı çekildik Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, faaliyet gösterilen branşlarla ilgili bilgiler verdi. Kızılhan ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray'a gönderme yaparak, "Rakiplerimiz desteklenirken biz her zaman aşağı çekildik" dedi.

İHA

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, tüm branşlarda elde edilen başarılar ve mücadelelerle ilgili bilgiler aktardı.

"Fenerbahçe Türk sporunun gururu olmaya devam etti"

Kızılhan, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe'miz sürdürülebilir başarıların ve çalışmaların eşsiz karşılığı olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2022-2023 sezonunda takım sporlarında 26 kupa ve yüzlerce madalya kazandı. Ülkemiz ve milletimiz olan anlamlı bu sezonda, Fenerbahçe'miz bu muhteşem başarıları kulübümüzün azmi, kararlılığı ve sporcuların özverisi sayesinde elde etti. Tüm sporcuları ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'miz, olimpik ve amatör branşlardaki başarıları ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak sporcularımızla Türk sporunun gururu olmaya devam etti. 2024 Paris Olimpiyatları'na 18 sporcumuz kota aldı ve süreç devam ediyor. Sporcularımızın zorlu müsabakaları sürerken, bizler de azimle desteklemeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu büyük başarıyı hep birlikte kutlayacağız ve bayrağımızı en yüksekte dalgalandıracağız.

"Rakiplerimiz desteklenirken biz her zaman aşağı çekildik"

Kızılhan, Galatasaray'a göndermede de bulundu ve şunları dedi:

Futbol takımımız ligi 99 gol ve 99 puanla tamamladı. Rakiplerimiz desteklenirken biz her zaman aşağı çekildik. Oyuncularımız yılmadan sonuna kadar mücadele ettiler. Son nokta ise kendini şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatasıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuoyunun gözleri önüne koydular. Bugün şampiyonluğa rağmen görebileceğiniz bayrak sayısı alışılmışın çok altında olmuştur. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren tarihin en karakterli takımını alınlarından öpüyoruz ve değerli hocamız İsmail Kartal'a ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyoruz. Büyük taraftarımızın da dediği gibi onlardan razıyız.

"Rakiplerimize şans tanımadık"

Burak Kızılhan, sözlerin şöyle devam etti:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Kupası'nı kazandı. Euroleague'de Final Four'da yer aldı ve ligde A.Efes ile final serisi devam ediyor ve seride 1-0 öne geçtik. Bu akşam serinin ikinci maçını kazanıp, salonumuzda kupayı kaldırarak Türkiye'nin ilk basketbol müzesine bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Kadın Basketbol Takımımız tam 4 kupa kazandı. FIBA Süper Kupa, Basketbol Süper Ligi, Euroleague Kadınlar ve Türkiye Kupası'nı kazandılar. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'mız, Sultanlar Ligi ve Kupa Volley'de şampiyon oldu ve CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde mücadele etti. Erkek Voleybol Takımımız ligde ve kupada final oynadı. Diğer branşlara nispeten daha az bütçeyle mücadele eden takımımızı kutluyorum. Kürek şubemiz Türkiye Kupası müsabakalarda hem erkeklerde hem kadınlarda tüm kupaları kazandı ve rakibimize şans tanımadı.

"Daha nice şampiyonlukları elde edeceğimize inancımız sonsuz"

Kızılhan, son olarak şu ifadeleri kullandı:

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandık. Buse Naz Çakıroğlu üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu oldu. Busenaz Sürmeneli ise kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Genç boksörümüz Samet Gümüş, ilk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yüzme şampiyonasında 6 kupanın 5'ini kazandık. Açık yaş kadınlar, Açık yaş erkekler, yıldız kadınlarda şampiyon olduk. Genç kadınlarda ikinci sırada yer aldık. Atletizm branşında Turkcell Süper Lig'de hem erkekler hem kadınlarda şampiyon olduk. Atletizm, masa tenisi, boks ve yüzmeye sağladığı desteklerden dolayı Tüpraş'a teşekkür ediyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız EuroCup1 ve lig şampiyonluğunu kazandı. E-spor'da Fenerbahçe'miz ilk kez düzenlenen Türk Telekom e-süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon oldu ve e-spor Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Daha nice şampiyonlukları elde edeceğimize inancımız sonsuz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)