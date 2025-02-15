İHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, toplantıda faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı.

Şubat ayına Fenerbahçe camiası ve Türk futbolunun acı kayıplarıyla başladıklarını aktaran Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli ile eski milli futbolcu Ogün Altıparmak'a emekleri için minnet duyduklarını ve onları unutmayacaklarını söyledi.

"DAYANIŞMA RUHUMUZU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgiler veren Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'miz sosyal sorumluluk projeleriyle hayatın her anına dokunmaya devam ediyor. Deprem felaketinden etkilenen çocuklar içi başlatılan 'Hayallerimiz Bir' kampanyası ile birlikte Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin desteğiyle, Hatay'dan gelen çocuklarımızı Hatayspor ile oynadığımız maçta tribünde ağırladık. Zenit ile oynadığımız özel maçta sosyal sorumluluk projelerinde birlikte yürüdüğümüz kurumların bursiyerlerini stadımızda misafir ettik. Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret etti. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Fenerbahçe olarak dünyaya örnek olan dayanışma ruhumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

"SES SİSTEMİMİZ İLERİ TEKNOLOJİYLE DONATILDI"

Burak Kızılhan, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na yapılan ışıklandırma ve ses sistemi üzerine bilgilendirmelerde bulunarak, şunları dedi:

Ses sistemimiz ileri teknolojiyle donatıldı. Ses sistemi aydınlatma sistemiyle entegre çalışacak. Taraftarlarımıza maç günleri unutulmaz bir atmosfer sunacak. Başkanımız Ali Koç'un haziran ayında dile getirdiği projeyi hayata geçirdik. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı stadyumumuzun çatısına yazıldı. Gerçekleştirilen bu çalışma özel boya ve lazer teknolojisiyle tamamlandı. Bu proje kulübümüzün Atamızın izinden ayrılmayan duruşunu ve cumhuriyet değerlerine bağlılığını bir kez daha simgelemiştir.

"TAM ANLAMIYLA TARİH YAZDI"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın 2024 yılında tarih yazdığını aktaran Kızılhan, şu şekilde konuştu:

Dünyanın en büyük spor kulübü olma vizyonuyla her alanda zaferlerimize yenisini ekliyoruz. Sezona FIBA Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mız 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzemize getirdi bu başarıyla birlikte Fenerbahçe, 2024 yılında katıldığı tüm organizasyonlarda şampiyonluk yaşadı. Tam anlamıyla tarih yazdı. Yılı 5 kupayla tamamladı.

"BU BAŞARILAR ÜLKEMİZİN GURURU OLMAYA DEVAM EDECEK"

Sarı-lacivertli sporcuların olimpik branşlarda elde ettiği rekorları açıklayan Burak Kızılhan, şu şekilde konuştu:

Milli rekortmen yüzücümüz Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 25.56'lık derecesiyle dünya ikincisi oldu. Bu başarıyla Emre, ülkemize ilk gümüş madalyayı kazandırmış oldu. Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli de Budapeşte'de büyük başarıya imza attı. Bin 500 metre serbest finalinde hem Türkiye hem de dünya gençler rekorunu kırarak bronz madalya kazandı. Perşembe günü güzel bir haber geldi. Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlamada 5.09 metreyi aşarak zirvede yer aldı. Fenerbahçe'mizin olimpiyat meşalesini en önde taşıyan kulüp olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) fair-play komisyonu tarafından 2024 yılı fair-play altın şeref bayrağı ödülüne layık görüldü. Yarıştığımız her kulvarda zirveyi hedefliyoruz. Bu başarılar hem Fenerbahçe ailemizin, hem de ülkemizin gururu olmaya devam edecek.

"ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Futbol takımının ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla hedeflerine ilerlediğini aktaran Kızılhan, sözlerini şöyle noktaladı:

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho liderliğinde, devre arasında kadroya kattığımız yeni transferlerimizle hedefimize daha güçlü hep birlikte inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz. Anderlecht karşısında elde ettiğimiz galibiyetin öz güveniyle rövanşında istediğimiz sonucu alıp, üst tura yükseleceğiz. Fenerbahçe tarihine ve büyüklüğüne yakışır şekilde yoluna devam edecek. Yarın sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnancımız tam, kenetlenerek mücadeleye devam edeceğiz. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza yarın oynayacağı Türkiye Kupası finalinde başarılar diliyorum. 24 Şubat'ta oynayacağımız derbi müsabakasında milyonlarca sarı-lacivert kalp ekran başında, futbol takımımız sahada, 2 bin 500'e yakın büyük taraftarımız da stadyumda takımımızı destekleyecek ve Allah'ın izniyle galip gelerek, yolumuza devam edeceğiz.

Burak Kızılhan'ın konuşmasının ardından barkovizyonda tüm branşlardaki faaliyetler, antrenörler tarafından katılımcılara aktarıldı.