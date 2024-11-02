İHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

"DÜNYA ÇAPINDA GÜÇLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADIK"

Kızılhan, sözlerine şu şekilde başladı:

Mevcut stadyum isim sözleşmemiz sezon sonunda sona erecek. İsim sponsoru çalışmaları başlamış olup 4 büyük global ajans ile anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla iş birliği görüşmelerine başladık. Uluslararası arenada yankı uyandıracak bir stadyum isim sponsorluğunu hedefliyoruz. Bu hepimizin önem verdiği ana odak konumuz. Camiamıza güzel haberler vereceğiz. Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır. Ancak üzülerek görüyoruz ki bazı rakiplerimiz bu konularda oldukça iki yüzlü tavır sergiliyor. Rakiplerimizden bir tanesi formasına illegal bir bahis şirketinin reklamını alarak büyük bir skandala imza attı. Bu durum kamuoyunda ciddi bir infiale yol açtı. Ancak ve ne yazık ki konu gündeme geldiğinde çelişkili ve birbirini tutmayan açıklama yaparak konuyu başka yerlere çekmeye çalıştılar. Manipülasyon çalışmasına girdiler. Bu durum onların çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Fenerbahçe olarak her zaman hukukun, şeffaflığın ve ahlakın çizdiği sınırlar içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz her alanda dürüstlüğü, yasal yollarla kulübümüzü yüceltmeyi ilke edindik. Bu konuda rakiplerimizin sergilediği istikrarlı duruşsuzluk tavrını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"STADYUMDA KAPSAMLI YENİLEME SÜRECİNE ADIM ATTIK"

Kızılhan, stadyumunun aydınlatma ve ses sistemleri ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: