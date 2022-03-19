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    Burak Yılmaz, Adana Demirspor'la görüşüyor

    Sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan başarılı golcü Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor'la görüştüğü belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 13:46
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    Burak Yılmaz, Adana Demirspor'la görüşüyor

    Lille formasıyla son olarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Süper Lig'e döneceği iddia edildi. Golcü oyuncunun bunun için Süper Lig'den Adana Demirspor'la görüştüğü öğrenildi.

    Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılması bekleniyor.

    Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Adana Demirspor arasındaki görüşmelerin daha da alevleneceği belirtildi.

    Burak Yılmaz, Adana Demirspor la görüşüyor #1

    7 GOL 5 ASİST

    Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi...

    Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille formasıyla Chelsea filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine geçti.

    Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37 yaş 148 gün) ve Paolo Maldini'nin (36 yaş 333 gün) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

    Burak Yılmaz, Adana Demirspor la görüşüyor #2


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