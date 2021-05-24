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- Burak Yılmaz: Annecim şampiyon olduk
Burak Yılmaz: Annecim şampiyon olduk
Burak Yılmaz, şampiyonluk sevincini annesiyle paylaştı
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 00:44
- Güncelleme : 24.05.2021 - 00:49
Fransa'da şampiyonluk yarışını milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille göğüsledi.
Mutlu sona ulaşılan maçın ardından Burak Yılmaz sevincini ailesiyle görüntülü görüşme yaparak paylaştı.
"ANNECİM ŞAMPİYON OLDUK"
Burak annesine, "Anne Bak hocam. Annecim şampiyon olduk valla. çok iyi oldu anne." dedi.
Burak Yılmaz şampiyonluktan sonra ilk annesini aradı VİDEO
ANNECİM BAK ŞAMPİYON OLDUK