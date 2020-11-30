Burak Yılmaz gol ve asistleriyle Lille'i ayakta tutuyor

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon 6 gol 3 asistle takımını ayakta tutan isimler arasında yer aldı.

Fransa Ligi'nin 12. haftasında Saint-Etien deplasmanına konuk olan Lille, Khazri'nin golüyle 1-0 geriye düşerken sahneye çıkan tecrübeli santrfor, Ikone'ye yaptığı asistle takımının 1 puanı kurtarmasını sağladı.

6 GOL 3 ASİST

35 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon gösterdiği performansla ise deyim yerindeyse Fransızların kalbini fethetti.

Ligde attığı 6 golle gol krallığı sıralamasında 6. sırada bulunan Burak Yılmaz, Lille'in çıktığı 15 maçın 14'ünde forma giydi. 6 golünü 3 asistle süsleyen Burak Yılmaz, Lille'in ligde bulduğu gollerin yüzde 41'inin altına imzasını attı.





27 MİLYONLUK GOLCÜYÜ KATLADI

Lille'e bedelsiz olarak transfer olan ve 2 yıllık imza atan Burak Yılmaz, kulübünün 27 milyon euro bonservisle transfer ettiği Jonathan David'i ise performansıyla katladı.

Kanadalı forvet, 16 maçta sadece 1 gol atıp 3 asist yaptı.





GALTIER: TAM BİR SOĞUKKANLI AVCI

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise Burak Yılmaz'ın performansını, "Burak Yılmaz gerçek bir golcü! Kalenin önünde soğukkanlı bir avcı gibi! 35 yaşında ama hala son ana kadar sahanın içinde mücadele etmek istiyor. Bunca yıla rağmen hırsını bir parça olsun kaybetmemiş." sözleriyle övdü.