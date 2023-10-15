Burak Yılmaz, Beşiktaş'ı Galatasaray derbisine hazırlıyor Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak. Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı siyah-beyazlı ekip, derbiye özel program yapıyor.

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Beşiktaş'ta tüm gözler 21 ekim cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda.

Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen, İstanbulspor maçında ilk galibiyetini aldıktan sonra yönetim tarafından olağanüstü seçime kadar teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, gece-gündüz bu derbiye hazırlanıyor.

Rakiplerinin hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir futbol ortaya koyduğunu bilen genç çalıştırıcı, ezeli rakibinin tüm maçlarını detaylı analiz ederek Aslan'ın eksik yönlerini belirledi ve taktiğini buna göre hazırladı.

"En önemli silahımız sabır olacak"

Siyah-beyazlıların genç teknik patronu, özellikle evindeki maçlara etkili başlayan Galatasaray'ı ilk devrede yapacağı 'tam saha presle' yavaşlatacak. Yılmaz'ın talebeleri ikinci yarıda kaliteli ayaklarıyla hem kanatlar hem de orta sahada baskısını artıracak, tüm gücüyle sonuca gidecek.

Burak Yılmaz'ın oyuncularına bu konuda özel çalışmalar yaptırdığı dikkat çekerken, futbolcularıyla yaptığı görüşmede de şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: