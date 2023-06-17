Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta! İşte yeni görevi...

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Burak Yılmaz, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

Orta Çizgi'de yer alan habere göre; eski futbolcu ve yeni hoca adayının yeni adresi Beşiktaş olacak.

Şenol Güneş'in Bayram Bektaş'tan boşalan antrenörlük görevini Burak Yılmaz'a vereceği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların en kısa sürede resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla takımını üçüncülüğe taşımıştı.

Buraya Şenol Hocamın yanından geldim. Bizlerle alakalı düşüncesi vardır tabii ki ama bana bunu belirtmedi. Biz beraber oluruz, olmayız ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz... Projenin önemli olduğunu söyledim. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı.