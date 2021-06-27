Burak Yılmaz Bodrum'da tatilde

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Burak Yılmaz ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı.

Kariyerine Fransa'da devam eden Burak Yılmaz, daha önce ayrılıp barıştığı çocuklarının annesi İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı’yla birlikte tatile çıktı.

35 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz gün kiraladığı lüks gulet tekneyle Bodrum'un Cennet Koyu'nda görüntülendi.

GÜNLÜK 83 BİN TL’YE TEKNE KİRALADI

Akşam saatlerinde eski eşi İstem Atilla, çocukları Nazlı ve Derin ile zodyak bota binen yıldız oyuncu deniz aracını kendisi kullandı.

Milliyet'in haberine göre; Yılmaz'ın kiraladığı guletin günlük fiyatının yaklaşık 83 bin TL olduğu öğrenildi.