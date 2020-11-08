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- Burak Yılmaz Brest maçını da boş geçmedi
Burak Yılmaz Brest maçını da boş geçmedi
Fransa Ligi'nde fırtına gibi esen Burak Yılmaz Lille'in Brest deplasmanında oynadığı 10. hafta maçında da 2 gol atarak formunu sürdürdü.
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 16:46
- Güncelleme : 08.11.2020 - 17:08
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formu dikkat çekiyor.
SON 6 MAÇINDA 6 GOL ATTI
İlk 4 maçında gol atamayan milli futbolcu ardından çıktığı 6 maçta da rakip fileleri sallamayı başardı. Nantes, Strasbourg, Lens, Nice maçlarında gol atma başarısı gösteren Yılmaz, Brest maçında da takımı adına 2 gol kaydederek formunu sürdürdü.
Performansıyla Fransızları büyüleyen 35 yaşındaki golcü 10 maçta 6 gol 2 asist yaparak takımının başarısında önemli rol oynadı.
İlk yarıda 3-0 geriye düşen Lille, Burak'ın golleriyle umutlansa da sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.