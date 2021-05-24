Fransa'da performansıyla adından söz ettiren Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada “Bugün çok gururluyuz. Fransa’da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu." dedi.

Fransa Ligue 1’de şampiyon olan Lille’nin yıldız milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçın ardından büyük coşku yaşadı.

"CANIM ÜLKEME SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Gözyaşlarına hakim olamayan Burak Yılmaz, “Bugün çok gururluyuz. Fransa’da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.