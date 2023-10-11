Burak Yılmaz derbi için kollarını sıvadı: Galatasaray'ın açığını arıyor Seçime kadar Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak olan genç teknik adam, kendini Ümraniye'deki tesislere kapattı ve Galatasaray'ı ezberlemeye başladı.

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Beşiktaş millî aranın ardından dev derbide Galatasaray'la karşılaşacak ama takımda ve kulüpte kazan kaynıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün görüşen Burak Yılmaz'ın, seçime kadar takımın başında kalması kesinleşti. Hoca, böyle bir ortamda unutulmaz bir zafer elde etmek için kolları sıvadı.

Seçimden sonra takımın başına geçecek olan yeni teknik direktörün yardımcılığını yapması düşünülen Burak Hoca, Galatasaray karşısında elde edilecek galibiyetle antrenörlük kariyerinin başında unutulmaz bir zafer elde etmek için çok hırslı.

Birebir görüşmeler yapıyor

Genç teknik adam, millî arada kendisini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kapatmış durumda.

Galatasaray'ın sezon başından itibaren oynadığı bütün maçları izleyen Yılmaz, Aslan'ı devirmenin planlarını yapıyor. Cimbom'un zaaflarını değerlendirmek için özel bir plan hazırlamaya şimdiden başlayan genç hoca, rakibinin gol yollarındaki etkili isimlerini de kilitlemeye çalışacak.

Rakibinin gol yediği videoları defalarca kez izleyen Yılmaz, aynı zamanda derbi öncesi oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirerek motivasyonu da artıracak.