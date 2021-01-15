Burak Yılmaz, en golcü futbolcular listesine girdi

Burak Yılmaz, en golcü futbolcular listesine girdi

IFFHS Araştırma Şirketi, 21. yüzyılda en çok gol atan futbolcuları sıraladı. Ronaldo'nun 1. sırada yer aldığı listeye, milli futbolcumuz Burak Yılmaz da girdi.

İlerlemiş yaşına rağmen (35) Lille'de harika bir performans sergileyen 'Kral' lakaplı golcü Burak Yılmaz, IFFHS Araştırma Şirketi'nin yaptığı listeye girmeyi başardı.

2001/2020 kapsamında, 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

Portekizli yıldız 462 golle zirvede yerleşirken, 2. sırada 451 golle Messi yer aldı.

Burak 42. SIRADA YER ALDI

58 futbolcudan oluşan listeye giren tek Türk futbolcu Burak Yılmaz oldu.

Futbol hayatına Lille'de devam eden ve başarılı bir sezon geçiren tecrübeli golcü, 214 golle 42. sırada yer aldı.

Listede Falcao, Van Persie, Gomis, Kuyt ve Mario Gomez gibi tanıdık isimler de var.

Sıralama şu şekilde:

462 gol - Cristiano Ronaldo

451 gol - Messi

379 gol - Zlatan

332 gol - Luis Suarez

304 gol - Duric

287 gol - Ali Ashfaq

285 gol - Lewandowski

282 gol - Eto'o

278 gol - Kamburov

277 gol - Aguero

273 gol - Castillo

271 gol - Carlos Saucedo

270 gol - Rhys Griffiths

262 gol - Cavani

258 gol - Luis Fabiano

253 gol - Huntelaar

251 gol - Higuian

251 gol - Cristian Gonzales

244 gol - Fred

242 gol - Ricardo Oliveira

240 gol - Pablo Escobar

237 gol - Victor Nunez

236 gol - Esteban Parades

232 gol - Oscar Cardozo

232 gol - Lloyd Williams

231 gol - Vagner Love

231 gol - Damjanovic

228 gol - Gignac

227 gol - Abreu

225 gol - Neymar

225 gol - Carlos Tevez

224 gol - Robbie Keane

220 gol - Benzema

219 gol - Zahavi

219 gol - Nikolic

217 gol - Gomis

215 gol - Tagliabue

214 gol - Washington

214 gol - Burak Yılmaz

213 gol - Kuyt

212 gol - Falcao

210 gol - Humberto Souza

209 gol - Di Natale

209 gol - Dzeko

206 gol - Forlan

205 gol - Mario Gomez

204 gol - Van Persie

201 gol - Totti