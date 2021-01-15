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    Burak Yılmaz, en golcü futbolcular listesine girdi

    Burak Yılmaz, en golcü futbolcular listesine girdi

    IFFHS Araştırma Şirketi, 21. yüzyılda en çok gol atan futbolcuları sıraladı. Ronaldo'nun 1. sırada yer aldığı listeye, milli futbolcumuz Burak Yılmaz da girdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 11:10
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    İlerlemiş yaşına rağmen (35) Lille'de harika bir performans sergileyen 'Kral' lakaplı golcü Burak Yılmaz,  IFFHS Araştırma Şirketi'nin yaptığı listeye girmeyi başardı.

    2001/2020 kapsamında, 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

    Portekizli yıldız 462 golle zirvede yerleşirken, 2. sırada 451 golle Messi yer aldı.

    Burak 42. SIRADA YER ALDI

    58 futbolcudan oluşan listeye giren tek Türk futbolcu Burak Yılmaz oldu.

    Futbol hayatına Lille'de devam eden ve başarılı bir sezon geçiren tecrübeli golcü, 214 golle 42. sırada yer aldı.

    Burak Yılmaz, en golcü futbolcular listesine girdi #1

    Listede Falcao, Van Persie, Gomis, Kuyt ve Mario Gomez gibi tanıdık isimler de var.

    Sıralama şu şekilde:

    462 gol - Cristiano Ronaldo
    451 gol - Messi
    379 gol - Zlatan
    332 gol - Luis Suarez
    304 gol - Duric
    287 gol - Ali Ashfaq
    285 gol - Lewandowski
    282 gol - Eto'o
    278 gol - Kamburov
    277 gol - Aguero
    273 gol - Castillo
    271 gol - Carlos Saucedo
    270 gol - Rhys Griffiths
    262 gol - Cavani
    258 gol - Luis Fabiano
    253 gol - Huntelaar
    251 gol - Higuian
    251 gol - Cristian Gonzales
    244 gol - Fred
    242 gol - Ricardo Oliveira
    240 gol - Pablo Escobar
    237 gol - Victor Nunez
    236 gol - Esteban Parades
    232 gol - Oscar Cardozo
    232 gol - Lloyd Williams
    231 gol - Vagner Love
    231 gol - Damjanovic
    228 gol - Gignac
    227 gol - Abreu
    225 gol - Neymar
    225 gol - Carlos Tevez
    224 gol - Robbie Keane
    220 gol - Benzema
    219 gol - Zahavi
    219 gol - Nikolic
    217 gol - Gomis
    215 gol - Tagliabue
    214 gol - Washington
    214 gol - Burak Yılmaz
    213 gol - Kuyt
    212 gol - Falcao
    210 gol - Humberto Souza
    209 gol - Di Natale
    209 gol - Dzeko
    206 gol - Forlan
    205 gol - Mario Gomez
    204 gol - Van Persie
    201 gol - Totti

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