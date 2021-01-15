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- Burak Yılmaz, en golcü futbolcular listesine girdi
Burak Yılmaz, en golcü futbolcular listesine girdi
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 10:52
- Güncelleme : 15.01.2021 - 11:10
İlerlemiş yaşına rağmen (35) Lille'de harika bir performans sergileyen 'Kral' lakaplı golcü Burak Yılmaz, IFFHS Araştırma Şirketi'nin yaptığı listeye girmeyi başardı.
2001/2020 kapsamında, 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.
Portekizli yıldız 462 golle zirvede yerleşirken, 2. sırada 451 golle Messi yer aldı.
Burak 42. SIRADA YER ALDI
58 futbolcudan oluşan listeye giren tek Türk futbolcu Burak Yılmaz oldu.
Futbol hayatına Lille'de devam eden ve başarılı bir sezon geçiren tecrübeli golcü, 214 golle 42. sırada yer aldı.
Listede Falcao, Van Persie, Gomis, Kuyt ve Mario Gomez gibi tanıdık isimler de var.
Sıralama şu şekilde:
462 gol - Cristiano Ronaldo
451 gol - Messi
379 gol - Zlatan
332 gol - Luis Suarez
304 gol - Duric
287 gol - Ali Ashfaq
285 gol - Lewandowski
282 gol - Eto'o
278 gol - Kamburov
277 gol - Aguero
273 gol - Castillo
271 gol - Carlos Saucedo
270 gol - Rhys Griffiths
262 gol - Cavani
258 gol - Luis Fabiano
253 gol - Huntelaar
251 gol - Higuian
251 gol - Cristian Gonzales
244 gol - Fred
242 gol - Ricardo Oliveira
240 gol - Pablo Escobar
237 gol - Victor Nunez
236 gol - Esteban Parades
232 gol - Oscar Cardozo
232 gol - Lloyd Williams
231 gol - Vagner Love
231 gol - Damjanovic
228 gol - Gignac
227 gol - Abreu
225 gol - Neymar
225 gol - Carlos Tevez
224 gol - Robbie Keane
220 gol - Benzema
219 gol - Zahavi
219 gol - Nikolic
217 gol - Gomis
215 gol - Tagliabue
214 gol - Washington
214 gol - Burak Yılmaz
213 gol - Kuyt
212 gol - Falcao
210 gol - Humberto Souza
209 gol - Di Natale
209 gol - Dzeko
206 gol - Forlan
205 gol - Mario Gomez
204 gol - Van Persie
201 gol - Totti