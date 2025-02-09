Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak

Haber Merkezi
Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Rizespor kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kırmızı kart gördü.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Burak Yılmaz, 38. dakikada oyundan çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış