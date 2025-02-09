Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak
Haber Merkezi

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Rizespor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Burak Yılmaz, 38. dakikada oyundan çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor