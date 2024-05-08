Burak Yılmaz: Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olduğu bizi ilgilendirmiyor Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var. Ama ne geçen haftaki kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendirmiyor" dedi.

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İHA

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da, maçın hazırlıkları Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde aralıksız devam ediyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligin geri kalanı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"2 puanı alsaydık bu hafta çok daha rahat, bazı şeyler bitmiş gibi konuşabilirdik"

Geçtiğimiz hafta sonu berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendiren Yılmaz, şunları dedi:

Hepinizin malumudur ki yine çok değerli goller kaçırdık. Atsak çok farklı bir maç olacak. Ama yine şanssızlık. 1-0 öne geçtik, sonra 2-1 geriye düştük. 2-1'den sonra 2-2'yi yakalamak bir başarı, 1-0'dan 2-1 geriye düşmek bizim için bir başarısızlıktır. Ama maçı kopartabileceğimiz pozisyonlar fazla fazla geldi. Bunu başaramadık, 2-2'den dolayı üzgünüz doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü geçen haftaki 2 puanı alsaydık bu hafta çok daha rahat, bazı şeyler bitmiş gibi konuşabilirdik.

"En büyük problemimiz kaçan goller"

En büyük problemlerinin girdikleri pozisyonları cömertçe harcamaları olduğunu aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Daha önümüzde 3 maç var, hiçbir şey bitmedi ne yazık ki. Karagümrük maçını alsak da bitmiyordu. O yüzden o maçı bir kenara bırakıp kaçırdığımız gollerle alakalı çalışıp, analizleri yapıp daha fazla konsantre olmak istiyoruz. Geldiğimizden beri en büyük problemimiz kaçan goller. Çok gol kaçırıyoruz, çok cömertçe harcıyoruz pozisyonları. Ne yazık ki bunu aşamadık. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirirsek rahat maçlar oynayacağımızı düşünüyorum.

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olduğu bizi ilgilendirmiyor"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Teknik Direktör Burak Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var. Ama ne geçen haftaki kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendirmiyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden biz kesinlikle korkmadan, ayaklarımızı yere basarak Kayserispor'a yakışır bir şekilde oraya bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz. Oldukları yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri istikametinde kazanmaya gideceğiz. Korkmadan, cesaretli olacağız. Sonucunda 3 ihtimalli bir oyun. Ama biz kazanmak için bütün planımızı yapıyoruz. Kimseden bir çekincemiz yok. Bu Fenerbahçe değil Galatasaray, Beşiktaş olsaydı yine biz kazanmaya gidecektik. Bu yüzden kimin şampiyon olduğu değil Kayserispor'un maçı kazanmasının önemli olduğu haftalar içerisindeyiz. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Bizlerin yönetimimize, onların bize bir sözü var. İnşallah önce biz bu sözü tutacağız, sonra da onların gereğini yapacağını düşünüyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)