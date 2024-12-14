Burak Yılmaz: Galatasaray'da hocalık yapmak isterim

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Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalışıran Burak Yılmaz, kariyeri adına çarpıcı açıklamalara imza attı.

L1 Üçgen YouTube kanalına konuk olan Yılmaz, Fatih Terim, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında ilgi çekici itiraflarda bulundu.

"FATİH TERİM'E KIRILDIM"

"Fatih Terim'e kırgın mısın?" sorusuna Yılmaz, şu yanıtı verdi:

Tabii ki de kırıldım. Böyle bir fotoğrafa ve olaya herkes kırılır. Ama kırılıp kırılmamamın bir önemi yok. O olayın gerçekleşmesinin bir önemi var. Benim hayatımda beraber yol yürüdüğüm, savaştığım insanlar var. Hiçbir zaman onlara böyle bir hareket yapmam. Karam tayfa ile görüşemiyoruz ama onların çok mutlu olmasını istiyorum. Beraber yol yürüdüğüm insanlara hiçbir zaman böyle bir harekette bulunmam. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım.

"GALATASARAY'I HAK ETMEM LAZIM"

"Seni tekrar Galatasaray'da görür müyüz?" sorusu karşısında Burak Yılmaz, şunları dedi:

Tabii ki Galatasaray'da hocalık yapmak isterim ama önce orayı hak etmem lazım. İnşallah neden olmasın. Hayalim ve hedeflerimden bir tanesi orası.

"BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADIM"

"Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığın için pişman mısın?" sorusunu Yılmaz, şöyle cevaplandırdı:

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmadım. 6 maçlık geçici bir süre orada birinin bulunması gerekiyordu ve beni tercih ettiler. Pişman mıyım? Evet! Bazen hayır da demek gerekiyor. Beşiktaş'ı ve Ahmet Nur Çebi'yi yalnız bırakamadım.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"

"Bu sezon Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna Burak Yılmaz, şu yanıtı verdi: