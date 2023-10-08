Burak Yılmaz galibiyetle başladı, taraftar büyük destek verdi

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0'lık skorla yendi.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın ayrılmasının ardından İstanbulspor müsabakasında siyah-beyazlı takımın başında maça çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında 3 puan aldı.
Sezon başında Şenol Güneş’in yardımcısı olarak Beşiktaş teknik ekibine katılan Burak Yılmaz, alınan karar doğrultusunda yapılacak olağanüstü seçimli kongreye kadar takımın başında yer alacak.
Maç sonunda tribünler alkışladı
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Burak Yılmaz'ı maç sonu tribüne çağırdı ve alkışladı.Yılmaz, bu anlarda tribünlere alkışla karşılık verdi ve elini kalbine götürdü.
Beşiktaş tribünleri ayrıca maçın başında tepki gösterdiği takımı da karşılaşmanın ardından alkışladı.
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