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    Burak Yılmaz: Hayallerimiz çok farklıydı

    Burak Yılmaz: Hayallerimiz çok farklıydı

    A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Burak Yılmaz konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 22:16
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 22:28
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    A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

    "HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

    Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Başarılı olanlar, başarısız olanlar vardı sezon içinde. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki çok fazla sorumluluk aldık, çok fazla istedik belki. Tüm ülkeden özür diliyoruz. Mahcup ettik. Ülkemiz bize bu formayı verdi. Onları iyi temsil edemedik. Haklarını helal etsinler." dedi.

    Burak Yılmaz: Hayallerimiz çok farklıydı #1

    "BELKİ DE TURNUVADA OYNAMAYI BİLMİYORUZ"

    Açıklamalarına devam eden Burak Yılmaz "Niyetimiz farklı yöndeydi. Kafamız ve ayaklarımız farklı yöndeydi. Biz buraya rekor kırarak geldik. 1 ay sonra Dünya Kupası için önemli maçlar var. Herkes çok üzgün. Herkesten özür diliyoruz. Yaşanmaması gereken günler, maçlar yaşandı. Turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama belki turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler." diye konuştu.

    Burak Yılmaz: Hayallerimiz çok farklıydı #2

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