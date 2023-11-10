Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş'ta olumsuz sonuçlar camiayı etkilemeye devam ediyor.
Şenol Güneş'in istifasının ardından seçime kadar takımı teslim alan teknik sorumlu Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.
İşte siyah-beyazlılardan yapılan duyuru:
Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.
Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
İlk hocalık deneyimi
Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine adım atmıştı.
6 maçta 4 mağlubiyet
İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.
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