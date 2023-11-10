Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti

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Beşiktaş'ta olumsuz sonuçlar camiayı etkilemeye devam ediyor.

Şenol Güneş'in istifasının ardından seçime kadar takımı teslim alan teknik sorumlu Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.

İşte siyah-beyazlılardan yapılan duyuru:

Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz



10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.



Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.