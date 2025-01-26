Son olarak Süper Lig takımı Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalara imza attı.
Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve kendisinden oluşan 'Karam Tayfa'nın' bir daha eski günlerine dönmeyeceğini dile getiren Yılmaz, Fatih Terim'e de kırgın olduğunu söyledi.
"ESKİ GÜNLERİNE DÖNEMEZ!"
Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi'nin konuğu olan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
'Karam Tayfa' bir daha eski günlerine dönemez!
"SEVİYORUM AMA KÜÇÜK KIRGINLIĞIM OLMASI DOĞRUDUR"
Fatih Terim'e kırgın olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları dedi:
Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacak değilim. Fatih Terim'e tabii ki kırgınım. Ama Fatih hocadan öğrendiklerim var. Benim üzerimde hakkı vardır. Ama kırgınım. Bundan bir şey yok. Fatih hocayı babası vefat edince aradım. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Seviyorum ama küçük kırgınlığım olması doğrudur.
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