Burak Yılmaz, Kasımpaşa'ya veda etti

Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa'da sürpriz bir veda yaşandı.

İstanbul temsilcisinde teknik direktör Burak Yılmaz, görevinden ayrıldı.

"GÖNLÜM HEP SİZİNLE OLACAK"

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak.