Burak Yılmaz, Kasımpaşa'ya veda etti

Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa'da sürpriz bir veda yaşandı.
İstanbul temsilcisinde teknik direktör Burak Yılmaz, görevinden ayrıldı.
"GÖNLÜM HEP SİZİNLE OLACAK"
Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:
Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak.
GEÇEN HAFTA "DEVAM" DENMİŞTİ
Kasımpaşa, geçen hafta yaptığı açıklamayla yeni sezonda Burak Yılmaz'la yola devam edileceğini açıklamıştı.
16 MAÇA ÇIKTI
Şubat ayında takımın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 16 maça çıktı.
Yılmaz yönetiminde Kasımpaşa, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve ligi 47 puanla 10. sırada tamamladı.
BURAK YILMAZ'IN PAYLAŞIMI